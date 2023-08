Die Ukrainer kauften im Juli fast 3,5 Tausend Elektroautos

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukrainer haben im Juli dieses Jahres fast 3,5 Tausend Elektroautos gekauft. Dies berichtet der Verband UkrAwtoProm.

Es wird berichtet, dass im Juli die ukrainische Autoflotte mit 3.464 batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEV) aufgefüllt wurde, was fast 11,5 % mehr ist als die Anzahl der Elektroautos, die im Juni in der Ukraine erstmals zugelassen wurden.

Und im Vergleich zum Juli 2022 hat sich diese Zahl verdoppelt.

Von den 3.464 Elektroautos, die im Juli 2023 zugelassen wurden, waren 586 neu und 2.878 gebraucht.

Das beliebteste neue Elektroauto auf dem Markt im Juli war der Volkswagen ID.4 (214 Einheiten), gefolgt vom Volkswagen ID.6 (44 Einheiten) und dem FAW Toyota BZ4X (38 Einheiten).

Honda E (36 Einheiten) und DongFeng Honda M-NV mit 32 Einheiten schafften es ebenfalls in die Top 5.

Bei den erstmals zugelassenen gebrauchten Elektroautos liegt der Nissan Leaf (535 Einheiten) an der Spitze, gefolgt vom Volkswagen e-Golf (394 Einheiten) und dem Tesla Model 3 (289 Einheiten).

Daneben befinden sich auch das Tesla Model Y (190 Einheiten) und der Renault Zoe (155 Einheiten) unter den Top 5.

„Generell haben seit Jahresbeginn mehr als 16 Tausend batteriebetriebene Kraftfahrzeuge ihre Erstzulassung in der Ukraine erhalten, was fast dreimal so viel ist wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres“, heißt es in dem Bericht.