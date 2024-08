Ukrainer stoßen 30 km tief nach Russland vor - Massenmedien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte sind tief in die Grenzregion Kursk vorgedrungen, hat das russische Verteidigungsministerium zugegeben.

Russland hat zugegeben, dass die ukrainischen Streitkräfte mindestens 30 Kilometer tief in sein Territorium vorgedrungen sind. Dies sei der tiefste und bedeutendste Vorstoß der Ukraine seit einer Gegenoffensive im Herbst 2022, schrieb die BBC am Sonntag, den 11. August.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, es habe die ukrainischen Streitkräfte daran gehindert, einen Durchbruch in den Gebieten der Siedlungen Tolpine und Obshchy Kolodets in der Region Kursk zu versuchen, die etwa 25 und 30 km von der Grenze entfernt sind.

Die Veröffentlichung bezeichnet dies als klares Eingeständnis, dass die ukrainischen Verteidigungskräfte tief in die Grenzregion Kursk vorgedrungen sind.

Online veröffentlichte und von der BBC bestätigte Aufnahmen zeigen auch Kämpfe in der Nähe des Dorfes Levshynka, etwa 25 Kilometer von der Grenze entfernt.

In Sumy, das an die Region Kursk grenzt, beobachteten BBC-Korrespondenten einen stetigen Strom von gepanzerten Mannschaftswagen und Panzern, die sich in Richtung Russland bewegten. Es sind auch Luftaufnahmen aufgetaucht, die zeigen, wie ukrainische Panzer in Gefechten auf russischem Gebiet eingesetzt werden.

Wir erinnern daran, dass die Russen in der Nähe des Atomkraftwerks Kursk neue Verteidigungslinien errichten. Die ukrainischen Streitkräfte sind bis auf 50 Kilometer an die Anlage herangekommen.

Laut AFP sind Tausende von ukrainischen Soldaten an einer Militäroperation auf dem Territorium der russischen Region Kursk beteiligt.