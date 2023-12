Den Ukrainern in den vorübergehend besetzten Gebieten fehlt es an Medizinern - Zentrum für Nationalen Widerstand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die humanitäre Krise in den vorübergehend besetzten ukrainischen Gebieten verschlimmert sich. Insbesondere können die Menschen keine medizinische Hilfe bekommen, außerdem fehlt es an Medikamenten. Darüber berichtete am Sonntag, den 17. Dezember, das Zentrum des nationalen Widerstands.

„In den vorübergehend besetzten Gebieten fehlt es an mehr als dreitausend Sanitätern. Auch an Medikamenten mangelt es noch. Schließlich haben die Russen das medizinische System in den vorübergehend besetzten Gebieten völlig neu ausgerichtet, um den Besatzungstruppen zu dienen“, heißt es in der Abteilung.

Um als Zivilist eine qualifizierte medizinische Versorgung zu erhalten, verlangt der Feind formalisierte russische Dokumente.

„Solche Aktionen der Besatzungstruppen und der russischen Verwaltungen zwingen den ukrainischen Untergrund, ein paralleles System der medizinischen Versorgung zu Hause oder in angepassten Räumen medizinischer Einrichtungen zu organisieren“, stellte das Zentrum für nationalen Widerstand fest.

Die Vertreter der Organisation forderten die Menschen in den vorübergehend besetzten Gebieten außerdem auf, sich einen Vorrat an Erste-Hilfe-Mitteln anzulegen und die Grundregeln der medizinischen Grundversorgung zu beherrschen.