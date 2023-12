Ukrainische Energieunternehmen erhalten eine internationale Auszeichnung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

DTEK wurde mit einer prestigeträchtigen internationalen Auszeichnung, den Platts S&P Global Energy Awards, geehrt. Dies teilte der Pressedienst der Energieholding am Freitag, den 8. Dezember mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass am Vortag in New York die Preisverleihung der jährlichen Platts S&P Global Energy Awards stattgefunden hat. Die DTEK Group erhielt den Corporate Impact Award für die Aufrechterhaltung der Stromversorgung in der Ukraine während eines Krieges auf ganzer Linie.

Der Geschäftsführer von DTEK, Dmytro Sakharuk, sagte bei der Entgegennahme des Preises, dass dieser allen Energieunternehmen gewidmet sei, die unter gefährlichen Kriegsbedingungen in der gesamten Ukraine die Lichter am Leuchten halten, auch in den Frontregionen, die ständig unter Beschuss stehen.

Preis für ukrainische Energiearbeiter. Foto: DTEK

Zuvor war bekannt geworden, dass DTEK und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG ein Projekt zur Überwachung der internationalen Hilfe für den Energiesektor entwickelt haben.