Der UN-Chef lehnt jede Änderung der Grenzen der Ukraine ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat auf die Frage nach einem möglichen verhandelten Ende des Krieges mit Russland jegliche Änderung der Grenzen der Ukraine entschieden abgelehnt

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN), Antonio Guterres, hat auf die Frage nach einem möglichen Ende des Krieges mit Russland auf dem Verhandlungswege jegliche Änderung der Grenzen der Ukraine entschieden abgelehnt.

Der UN-Chef sagte dies in einem Interview mit Euractivs Partner EFE im Vorfeld der jährlichen hochrangigen Woche der UN-Generalversammlung, die am 24. September in New York beginnt.

„Wenn wir das Prinzip der territorialen Integrität aufgeben, wird die Welt ins Chaos stürzen“, warnte Guterres.

Er verwies auf Europa, wo zahlreiche ethnische Minderheiten ähnliche Konflikte auslösen könnten und erinnerte an den Irredentismus, der frühere Kriege auf dem Kontinent, insbesondere auf dem Balkan, angeheizt hat.

In dem Interview verteidigte der UN-Chef auch die Arbeit des Sicherheitsrats, der als ineffektiv bezeichnet wird.

Guterres sagte, es sei „unfair“, die Institution anhand der Lähmung des Sicherheitsrates zu beurteilen, der es in den letzten zwei Jahren aufgrund geopolitischer Differenzen, die zu seiner „Lähmung“ geführt haben, nicht geschafft hat, die Kriege in der Ukraine oder im Gazastreifen zu beeinflussen.

Ihm zufolge ist der Sicherheitsrat weiterhin „der wichtigste humanitäre Akteur in der Welt“ und die größte Waffe im Kampf gegen Hunger, Naturkatastrophen und Epidemien.