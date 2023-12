Die ukrainische Luftabwehr hat vier unbemannte Luftfahrzeuge in der Region Dnipropetrowsk abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Verteidiger haben am Samstag, den 23. Dezember, vier russische Drohnen in der Region Dnipropetrowsk abgeschossen. Der Luftalarm dort dauerte mehr als zwei Stunden, sagte der Leiter des OV Dnipropetrowsk Serhij Lyssak.

„PVK Wostok. Am Abend haben die Kräfte der Luftverteidigung vier Drohnen zerstört. Je eine in den Bezirken Dniprovsky und Krywyj Rih. Zwei weitere – in Sinelnikowschtschina“, schrieb er.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht dauert der Luftalarm wegen unbemannter Flugzeuge in den Regionen Winnyzja, Khmelnitsky und Saporischschja an.

In der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine berichtet, dass in Winnitschina Drohnen in westlicher Richtung fliegen.