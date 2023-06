Die ukrainische Luftfahrt hat 18 Angriffe auf die Angreifer durchgeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden hat die Luftfahrt der Verteidigungskräfte 18 Angriffe auf Konzentrationsgebiete der russischen Armee und sechs Angriffe auf feindliche Luftabwehrkomplexe durchgeführt. Auch sechs Aufklärungsdrohnen wurden zerstört. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in einem Morgenbericht am 28. Juni mit.

Darüber hinaus haben Einheiten der Raketentruppen und der Artillerie in den vergangenen 24 Stunden einen russischen Kontrollposten und zwei Buk-Boden-Luft-Raketensysteme getroffen.