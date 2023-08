Ukrainische Piloten beginnen noch in diesem Monat mit der Ausbildung an F-16-Kampfjets - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ausbildung ukrainischer Piloten an US-Kampfjets vom Typ F-16 wird noch in diesem Monat beginnen. Dies kündigte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen mit den Leitern ausländischer diplomatischer Einrichtungen der Ukraine an.

Ihm zufolge lohnt es sich jetzt, hundertprozentig mit Ländern zusammenzuarbeiten, die über diese Flugzeuge verfügen und sie nach der Ausbildung in die Ukraine überführen können.

„Dies ist eine mächtige und komplexe Aufgabe. Die Auslieferung und der Kampfeinsatz der F-16 durch unsere Piloten sollte schneller erfolgen. Und Sie verstehen, über welche Länder wir sprechen“, sagte der Präsident.