Der ukrainische Sicherheitsdienst hat Einzelheiten einer Untersuchung der Zerstörung der Mriya bekannt gegeben

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Sicherheitsdienst untersucht die Umstände der Zerstörung der AN-225 Mriya. Die Untersuchung ergab, dass Beamte des staatlichen Unternehmens Antonov trotz der Vorbehalte der staatlichen Behörden keine geeigneten Maßnahmen zur Erhaltung des Flugzeugs ergriffen haben. Dies berichtet der Pressedienst des ukrainischen Sicherheitsdienstes.

Es wird auch berichtet, dass bestimmte Mitarbeiter des Unternehmens die Verteidigungskräfte lange Zeit daran gehindert haben, den Luft- und Bodenschutz des Flugplatzes zu organisieren, was zur Zerstörung der AN-225 und mehrerer Flugzeuge führte.

Weitere Einzelheiten dieses Falles werden untersucht und die erforderlichen Gutachten erstellt, nach denen weitere Verfahrensentscheidungen getroffen werden.

„Umfassende Maßnahmen zur Ermittlung aller Umstände der kriminellen Handlungen der Galionsfigur und anderer für die Zerstörung der An-225 Mriya verantwortlicher Personen werden fortgesetzt“, berichtet der Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine

Darüber hinaus, so berichtet der Sicherheitsdienst der Ukraine, wurden bei der Ermittlung von Personen, die sich subversiver Aktivitäten gegen die Ukraine schuldig gemacht haben, auch Fakten zu anderen Verbrechen aufgedeckt. l.intern Den Ermittlungen zufolge legte der Beamte im März dieses Jahres dem staatlichen Grenzschutz eine Liste von Mitarbeitern vor, die zur Wartung von Flugzeugen ins Ausland reisen. Er hat jedoch nicht autorisierte Personen in die Liste der Geschäftsreisen aufgenommen. Unter ihnen war auch ein naher Verwandter von ihm. Auf diese Weise konnten die Flüchtigen unter dem Deckmantel von Spezialisten für die Wartung von Flugzeugen die Grenze überschreiten“, so der Sicherheitsdienst der Ukraine in einer Erklärung.

Der Ex-Direktor wurde bereits wegen des Verdachts des illegalen Transfers von Personen über die ukrainische Staatsgrenze angezeigt.