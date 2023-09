Ukrainische Streitkräfte haben die russische Verteidigung in Werbowe durchbrochen - General

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Truppen haben die russische Verteidigung in der Nähe des Dorfes Werbowe in der Region Saporischschja durchbrochen, das eine der Schlüsselsiedlungen in der Konfrontation in Richtung Melitopol war. Brigadegeneral Olexander Tarnawskyj, Kommandeur der Truppengruppe Tavria, sagte in einem Interview mit CNN, das am Samstag, den 23. September veröffentlicht wurde.

„An der linken Flanke (bei Werbowe) haben wir einen Durchbruch erzielt, und wir rücken weiter vor“, sagte er.

Tarnawskyj sagte, die ukrainischen Truppen bewegten sich nicht so schnell wie erwartet, wie „in den Filmen über den Zweiten Weltkrieg.“

„Die Hauptsache ist, dass wir diese Initiative nicht verlieren. Und, na ja, sie nicht in der Praxis zu verlieren, durch Aktionen“, fügte der General hinzu.

Screenshot deepstatemap.live

Zuvor hatte Tarnawskyj vorausgesagt, dass ein wichtiger Durchbruch in der Gegenoffensive erfolgen könnte, nachdem die ukrainischen Streitkräfte die strategisch wichtige StadtTokmak in der Region Saporischschja befreit haben. Jetzt sind die ukrainischen Streitkräfte etwa 20 Kilometer von Tokmak entfernt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Offensive der ukrainischen Streitkräfte im Süden und Osten der Ukraine seit Beginn des Sommers andauert. In dieser Zeit haben unsere Truppen fast 320 Quadratkilometer Territorium befreit.