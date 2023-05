Ukrainische Streitkräfte halten Höhen bei Bachmut - Verteidigungsministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainische Armee hält die dominierenden Höhen im Norden und Süden der Stadt Bachmut fest, während der Vormarsch gestoppt wurde, um andere Aufgaben zu erfüllen. Dies teilte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Samstag, den 27. Mai, auf Telegram mit.

Ihr zufolge ist der Feind erfolglos in Richtung Bachmut vorgerückt, aber die Offensivaktivitäten wurden insgesamt reduziert. Die Russen haben sich auf Luftangriffe und intensiven Artilleriebeschuss verlassen.

„Gestern und heute gibt es dort keine aktiven Kämpfe, weder in der Stadt noch an den Flanken. Der Feind hingegen beschießt aktiv die Außenbezirke der Stadt und ihre Zufahrten“, so Maljar.

Sie betonte, dass die ukrainische Seite „die zuvor besetzten Höhen nördlich und südlich von Bachmut“ fest im Griff habe. Gleichzeitig wurde der Vormarsch gestern und heute unterbrochen, um andere Aufgaben zu erfüllen.

Gleichzeitig ist der Rückgang der gegnerischen Offensivaktivitäten darauf zurückzuführen, dass die Truppen ersetzt und neu gruppiert werden. Der Feind versucht, seine eigenen Fähigkeiten zu stärken.

„Und noch etwas. Unsere Truppen kontrollieren die Außenbezirke von Bachmut im südwestlichen Teil im Gebiet „Samolet“„, fügte Hanna Maljar hinzu.