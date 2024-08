Ukrainische Streitkräfte rücken in der Region Kursk vor, Russland behauptet, die Ukraine bereite Angriffe auf Atomkraftwerke vor. 905 Tag des Krieges: Online

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Kämpfe in der Region Kursk: Die ukrainischen Streitkräfte rücken vor und haben eine der Brücken zerstört, Russland behauptet, die Ukraine bereite Angriffe auf Atomkraftwerke vor, die Lage ist in Richtung Pokrovske angespannt. 17. August, 905 Tage des Krieges online

17. August – 905 Tage Widerstand der Ukraine gegen die russische Invasion im großen Stil. Suspilne bietet einen Online-Textbericht über alle Ereignisse des russischen Krieges gegen die Ukraine. Lesen Sie die bisherigen Hauptnachrichten hier, und sehen Sie sich die Videoberichte auf Suspilne News auf YouTube an.

Das Wichtigste für den Moment:

Im Internet wurde ein Video veröffentlicht, das den abgetrennten Kopf eines angeblichen ukrainischen Soldaten zeigt. Lubinez wandte sich an die UNO und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. * In Pokrowsk in der Region Donezk gehen die Evakuierungen weiter, da sich die russische Armee der Stadt bis auf etwas mehr als 10 Kilometer genähert hat.

* Die Verteidigungskräfte rücken in der Region Kursk der Russischen Föderation vor: in einigen Gebieten – in einer Entfernung von 1 bis 3 Kilometern, sagte Chef Syrskyj. * In der Region Kursk haben die ukrainischen Streitkräfte eine Brücke getroffen, die eine der Versorgungsrouten für die russische Armee war.