Ukrainische Streitkräfte vereiteln feindliche Offensive auf Lyman - Hajdaj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Gegenangriffe der ukrainischen Verteidigungskräfte haben russische Angreifer daran gehindert, die Stadt Lyman (Region Donezk) aus Richtung Luhansk anzugreifen. Dies sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Luhansk, Sergej Hajdaj, bei einem Briefing am Montag, dem 26. Dezember.

„Sie hatten solche Pläne (die Russen – Anm. d. Red.), aber dank der ukrainischen Führung, die die Pläne verstand und die ganze Karte der militärischen Ereignisse sah, waren es diese Gegenoffensiven der ukrainischen Verteidigungskräfte, die die russischen Besatzer daran hinderten, ihre Pläne in die Tat umzusetzen. Jetzt ziehen sie noch Reserven nach, aber ihre Gegenoffensive ist im Moment nicht erfolgreich“, sagte Hajdaj.

Er behauptet auch, dass sich das Kommando der russischen Besatzungstruppen von Kremenna nach Rubischne – 15 Kilometer südlich der Frontlinie – zurückgezogen hat.

„Dass unser Militär Kremenna bereits befreit hat oder zumindest in seine Außenbezirke eingedrungen ist, stimmt nicht, aber in der Nähe der Stadt finden Kampfhandlungen statt. Und ich kann sagen, dass das militärische Kommando einer bestimmten Ebene, das sich in Kreminna befand, jetzt nach Rubischne verlegt wurde“, sagte Hajdaj.

Zuvor hatte Hajdaj berichtet, dass die ukrainischen Streitkräfte näher an Swatove in der Region Luhansk heranrücken. Der Feind hat seine Besatzung „Verwaltung der Volksrepublik Luhansk“ bereits aus der Stadt abgezogen.

Nachrichten von Korrespondent.net in Telegram. Abonnieren Sie unseren Kanal https://t.me/korrespondentnet