Die ukrainischen Streitkräfte haben über die Zahl der russischen Raketenwerfer auf See berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Streitkräfte haben ein mit vier Kalibr-Raketenwerfern ausgestattetes U-Boot ins Schwarze Meer geschickt. Dies meldete OK South am Sonntag, 18. Juni, auf Facebook.

„Im Schwarzen Meer hat der Feind, der wieder einmal mit den verfügbaren Kräften manövriert, eine Rotation von Überwasser- zu U-Boot-Raketenwerfern vorgenommen. Derzeit sind sieben Schiffe in Alarmbereitschaft, darunter ein U-Boot-Raketenwerfer, der mit vier Kalibras ausgestattet ist“, so das OK.

Der Überwasser-Raketenwerfer sei ebenfalls in Alarmbereitschaft, befinde sich in seiner Basis und könne jederzeit in See gehen.

„Das Niveau der Raketenbedrohung bleibt hoch“, warnte das Militär.