Spanien wird 10 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für die Ukraine bereitstellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Spanien hat die Bereitstellung von 10 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für die Ukraine angekündigt, teilte das spanische Außenministerium in einer Erklärung mit. Der spanische Außenminister Jose Manuel Albares besuchte die Ukraine am 28. Januar zum dritten Mal seit Beginn des umfassenden Krieges, um die Auswirkungen der russischen Aggression auf das Land zu beurteilen und die Unterstützung Spaniens für die Behörden des Landes zu bekräftigen. Er kündigte die Überweisung von weiteren 10 Millionen Euro an humanitärer Hilfe an. Während des Besuchs weihte Albares gemeinsam mit seinem ukrainischen Amtskollegen Andrij Sybiha und der Generaldirektorin der UNESCO, Audrey Azoulay, ein Kulturzentrum ein, das durch den Treuhandfonds für Entwicklungszusammenarbeit zwischen Spanien und der Universität von Spanien geschaffen wurde.

„Dieses Zentrum ergänzt das umfassende Engagement Spaniens für den Wiederaufbau der Ukraine, das sich in der neuen Zusage von 10 Millionen Euro aus dem spanischen Fonds für humanitäre Hilfe widerspiegelt, der zu den 100 Millionen Euro hinzukommt, die Spanien seit Beginn des Krieges für die Ukraine bereitgestellt hat“, heißt es in der Erklärung.

Darüber hinaus wird dieser Posten der humanitären Hilfe durch einen weiteren Posten der Wiederaufbauhilfe ergänzt, die sich seit Beginn des russischen Großangriffs auf die Ukraine auf insgesamt 400 Millionen Euro summiert hat. Zur Erinnerung: Im Juni erhielt die Ukraine Zugang zu 50 Millionen Euro an staatlichen spanischen Wiederaufbaumitteln, 1 Million Euro zur Unterstützung von Unternehmen und 4,6 Millionen Euro für humanitäre Minenräumung.