Die ukrainischen Streitkräfte haben Übungen im Schwarzen Meer durchgeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Boote und ihre Besatzungen übten die Umgruppierung, komplexe Manövriertechniken und gemeinsame Aktionen auf See.

Die Seestreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine haben Übungen im Schwarzen Meer abgehalten. Dies teilte der Pressedienst der Marine der Streitkräfte der Ukraine am Freitag, den 7. Juni mit.

„Landungsaktionen, Manöver und die Landung von Personal an der unbewaffneten Küste – das sind die Hauptelemente der Übung, die neulich in einem bestimmten Abschnitt des Schwarzen Meeres stattfand“, heißt es in der Beschreibung unter dem veröffentlichten Video der Übung.

Es wird berichtet, dass eine Gruppe von Truppen in Kampfanzügen von einer Küste zur anderen verlegt wurde, um zu manövrieren und feindlichem Beschuss auszuweichen, während potenziell gefährliche Gebiete umgangen wurden.

Nach Angaben der Marine der Streitkräfte der Ukraine gibt es am Morgen des 7. Juni im Schwarzen Meer ein feindliches Schiff, im Asowschen Meer 10 feindliche Schiffe, von denen drei Träger von Marschflugkörpern Kalibr mit einer Gesamtsalve von bis zu 24 Raketen sind.

Erinnern Sie sich, dass das russische Militär weiterhin Schiffe von der vorübergehend besetzten Krim an andere Orte verlegt. Zum Beispiel verlegen die Russen Schiffe in die russische Region Krasnodar und nach Noworossijsk.