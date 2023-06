Die ukrainischen Streitkräfte haben 14 Artillerieeinheiten der Russen getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ostukraine wird weiter heftig gekämpft. Die Streitkräfte der Ukraine haben etwa fünfzig Angriffe auf Einheiten der russischen Angreifer durchgeführt, berichtete der Generalstab in einem Abendbericht am Montag, 19. Juni.

Es wird festgestellt, dass der Feind seine Hauptanstrengungen weiterhin auf die Richtungen Lyman, Bachmut, Awdijiwka und Mariinsk konzentriert. Im Laufe des Tages kam es dort zu 39 Zusammenstößen. Alle feindlichen Angriffe wurden abgewehrt.

Das Militär erinnerte daran, dass die Russen heute einen weiteren Raketen- und Luftangriff auf das Territorium der Ukraine gestartet haben. Flugabwehreinheiten zerstörten alle Luftziele – vier Kalibr-Marschflugkörper und vier iranische Angriffsdrohnen vom Typ Shahed-136/131.

Darüber hinaus führte der Feind 32 Luftangriffe und etwa 40 MLRS-Angriffe durch. Zivilisten wurden verletzt.

Die Luftwaffe der Verteidigungsstreitkräfte führte ihrerseits 15 Angriffe auf die Konzentrationsgebiete der feindlichen Truppen durch.

Die Einheiten der Raketentruppen und der Artillerie trafen im Laufe des Tages drei Kommandoposten, sechs Konzentrationsgebiete des feindlichen Personals und der militärischen Ausrüstung, zwei Munitionslager, einen Zug mit Treib- und Schmierstoffen, 14 Artillerieeinheiten an Feuerstellungen, drei Flugabwehranlagen und zwei weitere wichtige feindliche Einrichtungen.

