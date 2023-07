Die ukrainischen Streitkräfte haben Fortschritte in Richtung Tavrian gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Verteidigungskräfte sind erfolgreich und rücken in Richtung Tavrian vor. Dies teilte Brigadegeneral Olexander Tarnavskyy, Kommandeur der operativen und strategischen Gruppierung der Tavrian-Truppen, am Samstag, den 1. Juli, in einem Telegram mit.

Er sagte, die Verluste des Feindes an Gefallenen und Verwundeten hätten sich im Laufe des Tages auf etwa zwei Kompanien belaufen.

„Die Verteidigungskräfte in Richtung Tawrija haben Erfolge und rücken vor. Die Raketen- und Artillerieeinheiten haben im Laufe des Tages 1.301 Schießübungen durchgeführt. Die feindlichen Verluste an Gefallenen und Verwundeten beliefen sich auf fast zwei Kompanien“, schrieb Tarnavskyy.

Er wies darauf hin, dass im Laufe des Tages 14 Stück feindliche Militärausrüstung zerstört wurden. Im Einzelnen handelte es sich um einen Schützenpanzer, eine BM-21 Grad, eine MT-12 Rapira-Panzerabwehrkanone, drei Zala-Drohnen, drei 2A36 Hyacinth-B-Geschütze, zwei 2S7 Pion-Artillerieeinheiten, eine 2A65 Msta-B-Haubitze und Kfz-Ausrüstung. Vier feindliche Munitionsdepots wurden ebenfalls zerstört.

Zuvor hatte der Generalstab berichtet, dass die ukrainischen Streitkräfte alle feindlichen Angriffe erfolgreich abgewehrt haben.

