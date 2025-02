Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Soldaten des Bataillons für unbemannte Systeme brannten den russischen Panzer nieder. Von ihm blieb nur ein Haufen Altmetall übrig.

Das ukrainische Militär hat einen russischen T-90-Panzer in Richtung Novopavlovskoye mit einer Javelin-Rakete zerstört. Der Kampfeinsatz wurde am Montag, den 17. Februar, von der Khortytsya Troops Task Force in Telegram auf Video gezeigt.

„Native“ – unter diesem Namen stürmte der feindliche Panzer neulich die ukrainischen Verteidigungsstellungen. Der Schuss aus dem gegnerischen Panzerabwehrraketensystem Javelin „pancirnik“ erreichte jedoch nicht sein Ziel. „Die Javelin-Rakete stoppte den ‚besten‘ Panzer der ‚zweiten Armee‘ der Welt“, heißt es in dem Bericht.

Nach Angaben des Militärs haben Kämpfer des Bataillons für unbemannte Systeme der Brigade den feindlichen Panzer später in Brand gesetzt. Von ihm blieb nur ein Haufen Altmetall übrig.

Erinnern Sie sich, dass Russland im Jahr 2024 mehr als 1.500 Panzer und 2.800 Schützenpanzer und gepanzerte Mannschaftstransportwagen produziert und repariert hat. Damit konnte es die Verluste an gepanzerten Fahrzeugen aus dem letzten Jahr ausgleichen.