Ukrainische Streitkräfte rücken in Richtung Tawrien vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Streitkräfte rücken in Richtung Tawrien vor, wobei sich die russischen Verluste auf mehr als zwei Kompanien an einem Tag belaufen. Dies teilte der Kommandeur der operativ-strategischen Truppengruppierung Tawrien, General Alexander Tarnawskij, am Montag, 10. Juli, mit.

„Wir bewegen uns vorwärts. In Richtung Tavriya geht die Bewegung der Verteidigungskräfte weiter. Der Feind wird vernichtet“, schrieb er.

Nach Angaben von Tarnawskij haben die Artillerieeinheiten der Verteidigungsstreitkräfte im Laufe des Tages 1.179 Schießübungen durchgeführt. Die Verluste des Feindes in den letzten 24 Stunden beliefen sich auf mehr als zwei getötete und verwundete Kompanien.

Außerdem wurden siebzehn militärische Ausrüstungsgegenstände der russischen Armee zerstört. Dabei handelt es sich insbesondere um einen Panzer, einen Schützenpanzer, zwei unbemannte Luftfahrzeuge vom Typ Zala, eine Drohne vom Typ Supercam, ein selbstfahrendes Artilleriesystem vom Typ Acacia, eine Station für elektronische Kampfführung, ein visuelles Fernbeobachtungssystem vom Typ Murom-M und Fahrzeuge.

Darüber hinaus zerstörten die Streitkräfte neun russische Munitionsdepots.

Außerdem wurde heute gemeldet, dass die ukrainischen Streitkräfte Bachmut unter Feuerschutz nehmen. Dies teilte Generaloberst Olexander Syrskyj, Kommandeur der Bodentruppen, mit.

4 Quadratkilometer Gebiet in einer Woche befreit – Maljar