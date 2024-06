Die ukrainischen Streitkräfte haben die Lage im Bezirk Pokrovskyj bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Soldaten der 47. separaten mechanisierten Brigade halten mindestens drei russische Kampfbrigaden in der Richtung Pokrowskij zurück.

Es wird festgestellt, dass die russischen Angreifer das Tempo der Angriffsaktionen nicht verlangsamen und das Epizentrum der Kämpfe in Richtung Pokrowsk liegt.

„Hier versucht der Feind, tief in unser Gebiet vorzudringen. Die Soldaten der 47. separaten mechanisierten Brigade halten mindestens drei Kampfbrigaden der Russischen Föderation zurück. Da die Moskowiter über riesige Reserven an Arbeitskräften verfügen, füllen sie die irrsinnigen Verluste sofort wieder auf und werfen sie immer wieder in die Schlacht. Die Kämpfe lassen nicht eine Minute nach“, heißt es in dem Bericht.

Zuvor hatte der Generalstab berichtet, dass die Zahl der militärischen Zusammenstöße entlang der gesamten Frontlinie seit Beginn des Tages auf 65 gestiegen ist.

Wir erinnern daran, dass die Verteidigungskräfte der Ukraine im Laufe des Tages 1210 russische Angreifer vernichtet haben. Insgesamt hat die Russische Föderation seit Beginn des umfassenden Krieges 517.290 Militärangehörige verloren.