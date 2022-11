Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainischen Streitkräfte haben in den letzten 24 Stunden 140 Schießübungen in südlicher Richtung durchgeführt und eine Menge feindlicher Ausrüstung zerstört. Die aktivste Arbeit wurde gegen feindliche Kräfte in Heroyskoye und Radensk geleistet. Dies berichtet das OK Süd.

„Unsere Angriffs- und Heeresflieger arbeiteten an der Hochburg und dem Konzentrationsgebiet der feindlichen Kräfte und Ausrüstung in den Bezirken Baschtansk und Beryslawsk. Und Bomber und Kampfflugzeuge bearbeiteten die Ansammlung feindlicher Ausrüstung in der Nähe von Snigirevka, feindliche Luftabwehrsysteme“, so das OK.

Im Laufe des Tages zerstörte die ukrainische Armee im Süden 57 Angreifer, zwei Panzer, zwei großkalibrige Haubitzen und drei Einheiten gepanzerter Fahrzeuge und beschädigte außerdem eine Haubitze und zwei Fahrzeuge…