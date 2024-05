Die ukrainischen Streitkräfte haben in der Nähe von Wowtschansk einen Gegenangriff gestartet - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den letzten 24 Stunden fanden 58 militärische Zusammenstöße an der Frontlinie statt. Die heftigsten Kämpfe finden in der Richtung Pokrowskij statt.

Ukrainische Truppen haben in der Nähe der Stadt Wowtschansk im Gebiet Charkiw einen Gegenangriff auf russische Angreifer gestartet. Dies wurde dem Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Donnerstag, den 16. Mai, mitgeteilt.

Es wird angegeben, dass der Feind seit Beginn des Tages in Richtung Charkiw, in Richtung der Ortschaft Staritsa, angegriffen hat.

Die Russen haben Raketenangriffe auf Charkiw und Staraja Wodolaga geflogen und die Siedlungen Vilcha, Wowtschansk und Staritsa mit Flugzeugen getroffen.

„Im Gegenzug haben ukrainische Soldaten in der Nähe der Stadt Wowtschansk Gegenangriffe durchgeführt“, heißt es in dem Bericht.

In den letzten 24 Stunden haben insgesamt 58 militärische Zusammenstöße stattgefunden. Die heftigsten Gefechte finden in der Richtung Pokrowsk statt, wo die Angreifer bereits 20 Angriffe durchgeführt haben.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Russen am 10. Mai eine Offensive im Norden der Region Charkiw gestartet haben. Der Feind eroberte ein Dutzend Dörfer in der „Grauzone“ und drang in die Außenbezirke der Stadt Wowtschansk ein. Dort gehen die heftigen Kämpfe jetzt weiter.