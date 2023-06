Die ukrainischen Streitkräfte haben russische Angriffe in vier Richtungen zurückgeschlagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit Beginn des heutigen Tages haben im Osten der Ukraine mehr als 35 militärische Zusammenstöße stattgefunden. Einheiten der ukrainischen Streitkräfte haben russische Angriffe in den Richtungen Kupjansk, Bachmut, Awdijiwka und Marjinka zurückgeschlagen, teilte der Generalstab in seinem Abendbericht am Montag, 26. Juni, mit.

Das Militär erinnerte daran, dass der Feind heute einen Raketen- und Luftangriff auf das Territorium der Ukraine startete. Flugabwehreinheiten schossen zwei Kalibr-Marschflugkörper und sieben Shahed-136/131 UAVs ab. Der Feind griff auch aus nördlicher Richtung mit vier Drohnen eines nicht näher bezeichneten Typs an. Sie wurden alle zerstört.

Darüber hinaus führten die russischen Angreifer im Laufe des Tages 36 Luftangriffe und 17 Beschüsse durch MLRS durch.

Die Streitkräfte der Ukraine befreiten ihrerseits das Dorf Riwnepil in der Region Donezk in Richtung Shakhter.

Die Luftverteidigungskräfte führten im Laufe des Tages sechs Angriffe auf Gebiete durch, in denen sich feindliche Kräfte konzentriert hatten. Raketen- und Artillerieeinheiten trafen einen Gefechtsstand und zehn feindliche Artillerieeinheiten in Feuerstellungen.