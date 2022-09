Die ukrainischen Streitkräfte haben russische Grenzübergänge und Ausrüstungen getroffen - OK South

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Streitkräfte haben die Grenzübergänge und Ausrüstungslager der russischen Invasoren getroffen. Dies berichtete der Sprecher des Operativen Kommandos (OK) Süd, Wladyslaw Nasarow, in einem entsprechenden Video auf der OK-Facebook-Seite, das am Sonntag, den 25. September, veröffentlicht wurde.

Ihm zufolge setzen die ukrainischen Verteidigungskräfte derzeit ihre Bemühungen fort, die Reserven des Gegners zu treffen, sein Kontrollsystem und seine logistische Unterstützung zu stören.

Insbesondere werde eine präzise und effektive Feuerkontrolle der Brücken und Übergänge über den Dnjepr durchgeführt, so der OK-Sprecher.

„Die Raketen- und Artillerieeinheiten der Verteidigungskräfte haben über Nacht 133 Schießeinsätze durchgeführt. Sie trafen die Grenzübergänge bei Nowaja Kachowka, Gebiete, in denen sich Personal und Ausrüstung der Raschi konzentrierten, sowie deren Flugabwehranlagen. Ein Munitionsdepot im Distrikt Cherson wurde zerstört, und sowohl ein Depot als auch ein Gefechtsstand im Distrikt Beryslaw wurden zerstört“, heißt es in dem Bericht.

Bestätigte feindliche Verluste in der Nacht waren:

8 Militärs,

4 Fahrzeuge,

Drohnen.

Weitere Aufklärungen über die verbleibenden Verluste der russischen Angreifer sind derzeit im Gange…