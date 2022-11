Die ukrainischen Streitkräfte melden Erfolge in der Region Saporischschja

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Als Ergebnis erfolgreicher Aktionen des ukrainischen Militärs in der Region Saporischschja wurden in den letzten Tagen hundert schwer verwundete Angreifer in Krankenhäuser in den Städten Tokmak und Melitopol eingeliefert. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in einem Abendbericht am 2. November mit.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass der Feind aufgrund des regelmäßigen Todes von Kollaborateuren und der Weigerung, ihre Aufgaben zu erfüllen, Wettbewerbe zur Besetzung freier Stellen in den Besatzungsbehörden in dem vorübergehend besetzten Gebiet der Region Saporischschja durchführt…