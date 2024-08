Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nikolai Wolobujew, Leiter des Bezirks Belowskij in der russischen Region Kursk, hat die Anwohner aufgefordert, zu evakuieren.

Nachdem die ukrainischen Streitkräfte eine Offensive auf die Region Kursk gestartet haben, sind sie in die Gebiete der Stadt Suja entlang der Autobahn 38K-004 sowie in den Süden und Norden vorgedrungen. Jetzt wurden sie jedoch 22 Kilometer südöstlich, in der Nähe des Dorfes Giryi, gesichtet. Dort verläuft die Straße von Suja zum Bezirkszentrum von Belitsa. Dies berichtete die Bild am Montag, den 12. August.

„Ukrainischer BTR-4 im Dorf Giryi, 22 Kilometer südöstlich von Suja in der Region Kursk. Es ist unklar, auf welchem Weg er dorthin kam, aber er war auf der Straße von Belitsa in Richtung Suja unterwegs. Hier ist also vieles möglich, vor allem vor dem Hintergrund der russischen Berichte über die Annäherung der Ukrainer an Belitsa gestern Morgen“, schrieb der Experte für offene Datenanalyse Julian Repke.

Am Sonntag meldete sich Nikolai Wolobujew, der Leiter des Bezirks Belowo, in einem Appell zu Wort und sagte, dass eine ukrainische DRG dort früher eingefahren sei. Alexej Smirnow, der amtierende Gouverneur der Region Kursk, teilte mit, dass es der russischen Armee angeblich gelungen sei, „die Situation zu stabilisieren“ und dass es „keine militärischen Zusammenstöße dort“ gegeben habe. Allerdings wurde für heute bereits eine Evakuierung im Bezirk Belovo angekündigt.

Zuvor hatte das ukrainische Militär erklärt, die Stadt Suja in der russischen Region Kursk sei unter seiner Kontrolle.

Wir erinnern daran, dass das russische Militär Verteidigungslinien um das Atomkraftwerk Kursk errichtet.

Wir haben auch berichtet, dass in den ersten Tagen der Militäroperation auf dem Territorium der Region Kursk der Russischen Föderation die Soldaten einer der Brigaden den Austauschfonds um 29 russische Soldaten aufgefüllt haben.