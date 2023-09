Die ukrainischen Streitkräfte sind in der Nähe von Robotyne um 1,5 km vorgerückt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Verteidiger rücken weiter in Richtung Melitopol vor. Dem Militär ist es gelungen, 1,5 Quadratkilometer Territorium in der Nähe von Robotyne in der Region Saporischschja von den Angreifern zu befreien. Darüber sagte der Sprecher des Gemeinsamen Pressezentrums der Verteidigungskräfte der Tavrian Richtung Alexander Shtupun in der Sendung TV-Marathon.

„Wir machen weiterhin kleine Fortschritte in der Gegend von Robotyne. Wir haben etwa 1,5 Quadratkilometer mehr unseres ukrainischen Territoriums befreit“, sagte er.

Gleichzeitig wehrt das ukrainische Militär feindliche Angriffe in der Region Donezk ab, insbesondere in Richtung Marjinka.

„Und in der Gegend von Marjinka hat das ukrainische Militär etwa 15 Versuche feindlicher Angriffe abgewehrt. Die Angreifer lassen nicht von ihren Versuchen ab, die Ruinen der ehemaligen Stadt Marjinka einzunehmen“, so Shtupun.

Ihm zufolge verwenden die Angreifer weiterhin die Taktik des „Fleischangriffs“, um verlorene Stellungen zurückzudrängen oder die Verteidigungslinien der Streitkräfte der Ukraine zu durchbrechen. Shtupun fügte hinzu, dass die Gesamtverluste des Feindes für den Tag in der Richtung Tavricheskiy 226 Personen betrugen, fünf Russen ergaben sich in Gefangenschaft.

Wie der Generalstab mitteilte, führen die Streitkräfte der Ukraine weiterhin defensive Aktionen im Osten und offensive Operationen im Süden der Ukraine durch. Schwere Kämpfe gehen in Richtung Bachmut weiter – in der Gegend von Klitschtschijiwka.