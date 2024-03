Die ukrainischen Streitkräfte wurden in Kanada bei der Ausbildung in taktischer Medizin gezeigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das kanadische Militär hat gezeigt, wie es ukrainischen Verteidigern taktische medizinische Fähigkeiten beibringt. Dies ist auf der Seite der kanadischen Ausbildungsmission UNIFIER im sozialen Netzwerk X zu lesen.

„Eine rechtzeitige medizinische Versorgung ist entscheidend für das Überleben nach einer Kampfverletzung. Während der UNIFIER-Operation bringen wir unseren ukrainischen Partnern bei, den Zustand ihrer Kameraden zu stabilisieren und sie so schnell wie möglich in eine höhere Ebene der medizinischen Versorgung zu bringen“, heißt es in der Nachricht.