Ukrenergo über Stromausfälle am 5. Juni: Verbrauchsgrenzen werden von 00:00 bis 24:00 Uhr gelten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

„Ukrenergo hat die Stromausfälle für den 5. Juni veröffentlicht. Nach Angaben des Pressedienstes des Unternehmens werden die Verbrauchsgrenzen in jeder Region von 00:00 bis 24:00 Uhr gelten

Am Mittwoch, den 5. Juni, werden in jeder Region von 00:00 bis 24:00 Uhr Stromverbrauchsgrenzen gelten.

Ukrenergo hat dies am Abend des 4. Juni angekündigt.

Für den 5. Juni wird den ganzen Tag über ein Defizit im Stromnetz vorhergesagt.

Um die Grenzwerte einzuhalten, werden die regionalen Stromversorgungsunternehmen stündliche Ausfallpläne für Industrie- und Privatkunden anwenden.

„Wenn die Grenzwerte überschritten werden, können für alle Verbraucherkategorien Notstromausfälle verhängt werden“, heißt es in der Erklärung.

„Am 4. Juni war Ukrenergo gezwungen, ab 14:25 Uhr Notstromausfälle und ab 14:50 Uhr Sonderpläne für Notstromausfälle für Haushalts- und Industriekunden in den Regionen Donezk, Schytomyr, Mykolajiw, Kirowohrad, Charkiw, Chmelnyzkyj, Kiew Stadt und Kiew anzuwenden.

Was wir über die Stromausfälle seit Mai 2024 wissen

Nach mehreren massiven russischen Angriffen auf das ukrainische Stromnetz war Ukrenergo gezwungen, kontrollierte Notstromausfälle in allen Regionen der Ukraine einzuführen. Das Unternehmen führte am 14. Mai Notstromausfälle ein und am 16. Mai führte es Blackout-Pläne ein, die den Verbrauch in allen Regionen einschränkten.