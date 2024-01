Ukrenergo baut eine Stromübertragungsleitung in der Region Odessa

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

NEC Ukrenergo hat am 9. Januar einen Vertrag mit Structum LLC über den Bau einer 330-kV-Stromübertragungsleitung Novoodessa-Artsiz auf einem Abschnitt von Masten für 2,79 Mrd. Hrywnja unterzeichnet. Dies wird im System Prozorro, Transfer Unser Geld berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Ausschreibung für den zweiten Abschnitt der Stromleitung durchgeführt wurde. Der erste Abschnitt im Dezember bestellt LLC TEK für Hrywnja 887 Millionen. Die Gesamtkosten der Leitung belaufen sich auf 3,68 Milliarden Hrywnja. Structum hat die zweite Ausschreibung von TEK gewonnen, wobei der Preis um 3% des erwarteten Wertes des Loses reduziert wurde.

Es ist geplant, noch in diesem Jahr eine Stromübertragungsleitung in der Region Odessa zu bauen. Die Freileitung Novoodesskaya – Artsiz ist geplant, um die Energieabhängigkeit der Ukraine von Moldawien und der Russischen Föderation zu vermeiden, da die Stromlieferungen nach Pridunavia vom Territorium Moldawiens aus über die Moldavskaya GRES erfolgen, die in den Besitz der russischen JSC Inter RAO UES übergegangen ist.

Die Preise in der Struktuma-Schätzung liegen im Durchschnitt auf dem Niveau des vorgenannten Vertrags mit TEK. Einige andere Posten sind billiger. Beton mit sulfatbeständigem Zement von Structum kostet 4955 Hrywnja/Kubikmeter, während er bei TEK 5100 Hrywnja/Kubikmeter kostet.

Einzelne Positionen sind ein wenig teurer. Zum Beispiel kostet ein gepanzertes Telefonkabel von Structum 220 Hrywnja/km, während ein gepanzertes Telefonkabel von TEK 192 Hrywnja/km kostet.