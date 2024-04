Ukrenergo hat vor einem Stromausfall in der Region Charkiw gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Infolge eines nächtlichen massiven Drohnenangriffs in der Region Charkiw wurde eine Anlage des Hochspannungsnetzes beschädigt. In diesem Zusammenhang wird es in der Region vermehrt zu Notabschaltungen kommen, berichtete Ukrenergo am 7. April.

„Jetzt arbeiten die Reparaturteams daran, die Stromversorgung wiederherzustellen. Die Russen setzen ihre terroristischen Angriffe fort, insbesondere auf den Energiesektor der Region Charkiw. Aufgrund des Risikos eines erneuten Beschusses geben wir keine Prognosen über die Wiederherstellung der Stromversorgung ab“, betonte das Unternehmen.

Infografik: t.me/Ukrenergo

Wie im Energieministerium angegeben, gelten am Morgen in der Region Charkiw Pläne für Notabschaltungen, 410 Tausend Abonnenten sind stromlos. Wegen der durch die Feindseligkeiten beschädigten Freileitung sind 534 Abonnenten stromlos. Die Wiederherstellungsarbeiten sind im Gange.

Wir möchten daran erinnern, dass der Feind in der Nacht zum 7. April Charkiw mit Drohnen angegriffen hat, wobei drei Zivilisten verletzt wurden.

Und am Nachmittag haben die Russen die Stadt mit Raketen angegriffen. Die Folgen des Angriffs sind bekannt.