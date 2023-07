Ukrhazvydobuvannya bohrt eine Rekordbohrung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Spezialisten von Ukrhazvydobuvannya haben die Bohrung einer neuen Explorationsbohrung mit einer Tiefe von 6.600 Metern abgeschlossen, die damit die tiefste in der Geschichte des Unternehmens ist. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Freitag, den 14. Juli, mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Feld, in dem die Bohrung niedergebracht wurde, erst im Jahr 2019 entdeckt wurde. Die Aufgabe der neuen Bohrung war also die zusätzliche Erkundung von Kohlenwasserstoffvorkommen und die Klärung der geologischen Struktur des Feldes. Die durchgeführten industriegeophysikalischen Untersuchungen ermöglichten es, die produzierenden Kohlenwasserstoffreserven um mehr als 100 Millionen Kubikmeter zu erhöhen.

Ein Team von Spezialisten aus verschiedenen Bereichen arbeitete an der Planung und dem Bau dieser Bohrung. Seine Fördermenge erreichte 150 Tausend Kubikmeter.

Anfang Juli wurde bekannt, dass in der Ukraine drei Hochleistungsbohrungen mit einer Gesamtfördermenge von 425 Tausend Kubikmetern Gas pro Tag in Betrieb genommen wurden. Zwei davon sind neu, während die dritte nach einer Überholung wieder in Betrieb genommen wurde.