Ukrnafta hat eine Bohrung in der Westukraine gestartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Ergebnis hat die Prognosen mehr als verdoppelt: Die Durchflussrate der Bohrung beträgt 54 Tonnen pro Tag, verglichen mit den erwarteten 22,6 Tonnen.

Ukrnafta hat eine weitere ertragreiche Bohrung in der Westukraine gestartet. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am 28. Mai mit.

Das Objekt war als Erkundungsbohrung geplant, um in einer Tiefe von mehr als 1,2 Kilometern Vorkommen von stratigraphischen Ablagerungen zu entdecken. Die Bohrarbeiten wurden von Navigator-Komplekt LLC durchgeführt, das im Rahmen einer Ausschreibung auf Prozorro ausgewählt wurde. Dies ist die erste von drei Bohrungen, die von diesem Unternehmen durchgeführt werden.

Laut dem Direktor des Unternehmens, Serhij Koretskyj, hat Ukrnafta eine ertragreiche Bohrung und, was noch wichtiger ist, eine Technologie zur Steigerung der Produktion in einem bestimmten Feld erhalten. Das Acid Fracturing ist in den Investitionsprojekten für den Bau aller Bohrungen in diesem Feld enthalten.