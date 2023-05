Ukrtatneft hat 1,2 Mrd. Hrywnja an den Haushalt überwiesen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrtatneft hat zusätzlich mehr als 1,2 Mrd. Hrywnja an Steuern an den Haushalt überwiesen, die von seinen früheren Eigentümern nicht bezahlt wurden. Dies teilte der Sicherheitsdienst der Ukraine am Mittwoch, den 24. Mai, mit.

„Dank der Ermittlungen des Sicherheitsdienstes und der BEB in Bezug auf die korrupten Machenschaften des früheren Managements von Ukrnafta und Ukrtatneft PJSC wurde der Haushalt der Ukraine um weitere 1,2 Milliarden Hrywnja aufgefüllt. Die derzeitige Geschäftsführung von Ukrtatneft PJSC hat den entsprechenden Betrag als von den früheren Eigentümern nicht gezahlte Steuern an den Staat überwiesen“, heißt es in der Erklärung.

Diese Mittel werden zur Deckung des Bedarfs der Verteidigungsstreitkräfte verwendet.

Zuvor hatten die Strafverfolgungsbehörden die Leitung von Ukrtatneft wegen Veruntreuung von Ölprodukten im Wert von über 2 Mrd. Hrywnja entlarvt. Der ukrainische Sicherheitsdienst erinnerte daran, dass der inhaftierte ehemalige Direktor des Unternehmens wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung angezeigt worden war.

Die frühere Leitung des Unternehmens verkaufte Kraftstoff über ein Netz von Tankstellen, ohne die Verbrauchssteuer zu zahlen, obwohl die Verbrauchssteuer im Preis für die Verbraucher enthalten war.

Die Ermittlungen im Rahmen des Strafverfahrens werden fortgesetzt, um alle Umstände der illegalen Aktivitäten zu ermitteln und die Täter vor Gericht zu bringen.