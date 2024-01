Umjerow spricht mit norwegischem Verteidigungsminister

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 5. Januar erörterte der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow mit dem norwegischen Verteidigungsminister Bjorn Arild Gramm die Lage an der Front in der Ukraine. Die Parteien vereinbarten außerdem, die Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie auszubauen. Darüber berichtete Umjerow auf Facebook.

„Habe mit dem norwegischen Verteidigungsminister Bjorn Arild Grumm die Entwicklungen auf dem Schlachtfeld sowie den jüngsten massiven kombinierten Luftangriff Russlands auf die Ukraine besprochen. Ich bin Norwegen dankbar für seinen Beitrag zur Stärkung unserer Luftverteidigung und zur Entwicklung der Koalition der Seestreitkräfte. Die Ukraine und Norwegen werden ihre Zusammenarbeit ausbauen“, sagte er.