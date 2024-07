Die Umsätze russischer Unternehmen sind aufgrund der Sanktionen um ein Drittel gesunken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Unter den Bedingungen der westlichen Sanktionen müssen die russischen Unternehmen ihre Logistik- und Produktionsprozesse umstrukturieren.

Die Gesamteinnahmen russischer Unternehmen sind im Jahr 2023 um 36% gesunken – auf 814 Billionen Rubel. Dies geht aus den Daten des analytischen Portals des Föderalen Steuerdienstes der Russischen Föderation hervor, schreibt RosZMi am Dienstag, den 2. Juli.

Gleichzeitig überschritt die Zahl im ersten Jahr des Krieges gegen die Ukraine zum ersten Mal die Billionengrenze und betrug 1267 Billionen Rubel.

Der Umsatzrückgang der russischen Unternehmen im vergangenen Jahr ist auf die externen Sanktionen zurückzuführen: Die Unternehmen müssen ihre Logistik und ihre Produktionsprozesse umstrukturieren.

Da die Infrastruktur der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Unternehmen und „befreundeten“ Ländern für Russland nicht ausreichend entwickelt war, mussten im vergangenen Jahr neue Handels- und Finanzbeziehungen aufgebaut werden.

Im Großen und Ganzen war die Situation der Rentabilität der Unternehmen im Jahr 2023 jedoch recht positiv – die Indikatoren lagen auf dem Niveau von 2019. Einige Branchen wechselten von der Kategorie der stabilen Unrentabilität in die Rentabilität, darunter der Maschinenbau. Dies steht in direktem Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und dem staatlichen Verteidigungsauftrag, aber auch mit der Importsubstitution.