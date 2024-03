Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nach Angaben von Yarmysh wurde Volkov in der Nähe seines Hauses mit einem Hammer angegriffen.

„Ihm wurde ein Autofenster mit einem Hammer eingeschlagen und Tränengas in die Augen gesprüht, woraufhin der Angreifer begann, Leonid mit einem Hammer zu schlagen“, stellt sie fest.

Der Oppositionsaktivist lebt seit einigen Jahren in der litauischen Hauptstadt Vilnius.

Beachten Sie, dass die russischen Behörden am 16. Februar mitteilten, dass Nawalny plötzlich im VK-3 gestorben ist. Ein Polarwolf in der Siedlung Kharp im Autonomen Bezirk der Jamal-Nenzen in der Russischen Föderation.