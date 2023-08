Die Garantien der G7 für die Ukraine wurden von 25 Ländern unterstützt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Wir sprechen von langfristiger Unterstützung für die Ukraine in den Bereichen Sicherheit und Wirtschaft, erinnerte Andrij Jermak.

Die Erklärung über die Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die auf dem Gipfeltreffen der G7-Staats- und Regierungschefs in Vilnius vereinbart wurde, ist bereits von 25 Ländern unterstützt worden. Das sagte der Leiter des Präsidialamtes Andrij Jermak am Freitag, den 18. August, in der Sendung „TV-Marathon“.

„Wir koordinieren bereits den Beginn der Konsultationen mit anderen Partnern. In dieser Woche haben sich bereits 25 Länder der Erklärung von Vilnius angeschlossen, und ich bin sicher, dass diese Zahl weiter steigen wird“, sagte er.

Jermak erinnerte daran, dass die ukrainische Seite die ersten Abkommen bis Ende des Jahres unterzeichnen möchte.

Er sagte auch, dass spätestens in einem Monat ein neues Treffen der Berater für die Formula World stattfinden wird. Bei diesem Treffen sollen die Ergebnisse der Arbeit von 10 Arbeitsgruppen besprochen werden, die in Kiew auf Botschafterebene tätig sind. Das gleiche Format der von der Ukraine initiierten Botschaftertreffen wird auch in anderen Ländern stattfinden.

„Bereits nächste Woche werden solche Treffen in den Vereinigten Staaten, Frankreich, Italien und vielen anderen Ländern stattfinden“, fügte der Leiter des Präsidialamtes hinzu.