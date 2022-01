Unerwartete Wendung: Poroschenko wurde gebeten, in Europa zu bleiben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Der fünfte Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko, ist aufgefordert worden, in Europa zu bleiben. Dies sagte der Politiker in einer Live-Übertragung der Sendung „Ergebnisse mit Oleh Paniuta“ auf dem Fernsehsender „Ukraine“.

Der Politiker antwortete insbesondere auf die Frage, ob er am Vorabend seines Fluges in die Ukraine ruhig schlafen werde.

„Um ruhig schlafen zu können, braucht man eine grundlegende Komponente – ein reines Gewissen. Ich werde schlafen wie ein Baby. Ich denke, die Staatsanwälte und Ermittler, die Tatarows, die Smirnows, die Portnows und die gesamte Wladimir-Aleksandrowitsch-Kamarilla, die diesen für die Ukraine sehr schlechten Fall arrangiert haben, werden sehr schlecht schlafen. Dieses Ereignis wird leider zu einem Ereignis nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa“, sagte er.

Begegnungen und Gespräche

Poroschenko verriet, was er in diesem Monat im Ausland unternommen hat. Er traf sich mit dem Ökumenischen Patriarchen, nahm an einem internationalen Sicherheitsforum teil und traf sich mit europäischen Parlamentariern in vielen europäischen Hauptstädten.

„Überall haben wir die Frage der Wiedervereinigung im Falle einer anhaltenden russischen Aggression angesprochen. Vor allem aber habe ich meine Kinder und Enkelkinder getroffen, deren Zusammenkunft durch den Kovid verhindert wurde“, sagte er.

„

Der Politiker sagte auch, dass man ihm geraten habe, nicht in sein Heimatland zurückzukehren.

„Sie riefen aus Selenskyjs innerem Kreis an, sprachen Mitglieder meines Teams an und erklärten eindringlich, dass sie Verständnis dafür hätten, wenn ich in Europa bliebe. Aber ich werde zurückkehren, das ist meine Verantwortung gegenüber meinen Millionen“, sagte er.

