​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ungarische OTP Bank (Mutterstruktur der russischen OTP Bank und der ukrainischen OTP Bank) erhält gute Dividenden von ihrer Tochterbank in Russland und hat keine Pläne, sie zu verkaufen. Dies erklärte der Vorstandsvorsitzende der OTP Group, Sándor Csányi, gegenüber Portfolio.

Ihm zufolge wäre es „töricht“, die russische Niederlassung der OTP Bank unter den bisherigen Bedingungen zu verkaufen.

Csányi zufolge kann der Verkauf der OTP Bank in Russland der ungarischen Gruppe nur so viel Geld einbringen, wie sie an Dividenden pro Jahr aus Russland abzieht. Gleichzeitig ist die OTP-Gruppe bereit, die Tochtergesellschaft zu verkaufen, wenn es jemanden gibt, der 50% des Marktwertes dafür bietet.

Gleichzeitig sagte Chani, dass die OTP Group beabsichtigt, sich an der Privatisierung der ukrainischen Staatsbanken zu beteiligen und ihre Präsenz auf dem Markt zu erhöhen.

Auf der Grundlage der Ergebnisse des letzten Jahres wird die OTP Group 150 Milliarden ungarische Forint (410,07 Millionen Dollar) an die Aktionäre auszahlen. Die russische Tochtergesellschaft brachte der Gruppe 50 Milliarden Forint ($136,7 Millionen) an Dividenden ein. Ende 2024 wird die ungarische Gruppe voraussichtlich bis zu 100 Milliarden Forint ($273,4 Millionen) an Dividenden aus der Russischen Föderation abziehen.

Die sieben größten europäischen Banken, gemessen an der Größe ihrer Aktiva, haben im vergangenen Jahr mehr als 800 Milliarden Euro an Steuern an Russland gezahlt – das Vierfache des Vorkriegsniveaus.