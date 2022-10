In den Unterkarpaten wurden sieben Flüchtige im Wald gefasst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Grenzschutzbeamte der Einheit Tschop nahmen im Bezirk Uschhorod in den Unterkarpaten eine Gruppe von Männern im wehrpflichtigen Alter fest, die versuchten, die Grenze illegal zu überqueren und in die Slowakei zu gelangen. Dies berichtet der staatliche Grenzschutzdienst am Montag, den 17. Oktober.

Es wird angegeben, dass zunächst eine Patrouille der Einheit Kamyanitsa fünf nicht identifizierte Männer im Wald entdeckte, die den Grenzzaun überwunden hatten. Als sie die Polizisten entdeckten, begannen mehrere Eindringlinge zu rennen und versuchten, sich zu verstecken, um die Dunkelheit auszunutzen.

„Während der Durchsuchung nahmen die Grenzbeamten fünf Eindringlinge fest, die sofort entdeckt wurden, und zwei weitere, die zuvor versucht hatten, sich zu verstecken. Letztere versuchten ebenfalls zu fliehen und konnten nur durch Warnschüsse zum Anhalten bewegt werden“, heißt es in dem Bericht.

Bei den Tätern handelte es sich um Einwohner der Region Kiew, Charkow und Krywyj Rih im Alter von 19 bis 47 Jahren. Sie wurden zu einer Grenzschutzeinheit gebracht, wo ein Verwaltungsverfahren nach dem Artikel über das illegale Überschreiten oder das versuchte illegale Überschreiten der Staatsgrenze der Ukraine eingeleitet wurde.

Zuvor waren in der Region Transkarpaten Geschäftsleute festgenommen worden, die Ukrainern, die sich der Mobilisierung entzogen hatten, zur Flucht nach Rumänien und Ungarn verholfen hatten.

Auch in der Ukraine wurden vier Ausreisemöglichkeiten für Rechtsbrecher beseitigt. Die Kosten für die „Dienstleistungen“ reichten von 3 bis 10 Tausend Dollar, je nach den Umständen und der Dringlichkeit der ausländischen „Flucht“…