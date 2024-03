Die Unternehmen von DTEK haben in den ersten beiden Monaten des Jahres drei Kohlemähdrescher hergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Januar und Februar haben die Maschinenbauunternehmen von DTEK drei neue Kohlemähdrescher hergestellt und zusätzlich 160.000 Ersatzteile und Komponenten für den Bedarf der Bergwerke geliefert. Dies berichtete der Pressedienst von DTEK am Donnerstag, den 21. März.

So haben die Maschinenbauer 230 Bergbauausrüstungen hergestellt und repariert, um den Bedarf der ukrainischen Bergleute an der für ihre Arbeit notwendigen Ausrüstung zu decken.

Ildar Saleev, CEO von DTEK Energo, stellte fest, dass die Bergleute dank dieser Arbeit weiterhin mit maximaler Kapazität Kohle fördern und die notwendigen Brennstoffreserven für den zuverlässigen Betrieb der ukrainischen Wärmekraftwerke und des Energiesystems insgesamt aufrechterhalten.

Darüber hinaus werden Geräte und Maschinen für den Tunnelbau und die Vorbereitung neuer Reihen benötigt. Nach zwei Monaten in diesem Jahr wurden sechs neue Kohlezeilen in Betrieb genommen.

Im Jahr 2023 wird DTEK 26 neue Kohlezeilen in Betrieb nehmen. In diesem Jahr belaufen sich die Investitionen des Unternehmens in den Kohlebergbau auf rund 7 Mrd. Hrywnja, das ist fast doppelt so viel wie 2022.

Erinnern Sie sich, dass die ukrainischen Wärmekraftwerke und KKWs genügend Restkohle in den Lagern haben, um die Heizsaison erfolgreich abzuschließen.

Neulich haben Bergleute von DTEK Energy eine Ladung Kohle an die Frontlinie in den Regionen Donezk und Saporischschja geschickt.