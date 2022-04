Unternehmen helfen Kamenskoje mit Medikamenten und Kraftstoff - Bürgermeister

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Stadt Kamenskoje in der Region Dnipropetrowsk nimmt Vertriebene aus Mariupol und Awdejewka auf, und die örtlichen Unternehmen helfen der Stadt, die Situation zu bewältigen. Bürgermeister Andrij Belousov berichtete über die Hilfe für die Stadt und die Vertriebenen in der Sendung Ukraine 24.

In der Stadt leben zur Zeit mehr als 13 Tausend Vertriebene, darunter 4 Tausend Kinder.

„Auf der Grundlage von drei CNAPs haben wir Betreuungszentren eingerichtet, in denen wir den Menschen alle sozialen und sonstigen Dienstleistungen anbieten. Ich möchte mich bei unseren Unternehmen bedanken, insbesondere bei Kametstal der Metinvest-Gruppe: Sie hat mehr als 500 Menschen in ihren sozialen Einrichtungen untergebracht und alle Bedingungen für einen komfortablen Aufenthalt geschaffen und bietet Unterstützung bei der Beschäftigung von Menschen aus Mariupol und Avdeevka – und es ist jetzt sehr wichtig für uns, neue Arbeitsplätze zu schaffen“, sagte er.

Bilousov kommentierte die Situation der Treibstoffknappheit im ganzen Land und merkte an, dass es in der Stadt dank der Hilfe von Bezemys bisher keine Knappheit gegeben habe. Insbesondere hat Kametstal der Stadt 10 Tonnen Diesel zur Verfügung gestellt und wird sie mit Kraftstoff und Schmiermitteln unterstützen. „Außerdem verfügt die Stadt über eine Kraftstoffreserve, die mindestens einen Monat lang reicht“, sagte er.

„Außerdem hat das Unternehmen allein in den letzten zwei Wochen Medikamente im Wert von 8,5 Millionen Hrywnja gekauft. Wir haben aus diesen Medikamenten eine „Notfallreserve“ gebildet und die notwendigen Medikamente an die städtischen Krankenhäuser abgegeben. Das heißt, die Stadt funktioniert, sie ist geschützt und zu allem bereit“, so der Bürgermeister abschließend.