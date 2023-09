Unternehmer erhielten 126 Millionen Hrywnja an Entschädigung für die Beschäftigung von Binnenvertriebenen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit Anfang 2023 hat der Staat 126 Mio. Hrywnja an Entschädigungen an Unternehmer gezahlt, die Binnenvertriebene beschäftigt haben. Dies berichtete die stellvertretende Wirtschaftsministerin der Ukraine Tetyana Berezhnaya, schreibt der Pressedienst des Ministeriums.

„Fast 6 Tausend Unternehmer haben seit Anfang des Jahres von der Regierung eine Entschädigung für die Beschäftigung von 10 300 Ukrainern erhalten, die aus gefährlichen Regionen des Landes vertrieben wurden. Um den Migranten zu helfen, sich so schnell wie möglich an einem neuen Ort einzuleben und eine Arbeit zu finden, mit der sie sich und ihre Familien versorgen können, ermutigen wir die Unternehmen, solche Arbeitnehmer einzustellen. Insgesamt haben die Arbeitgeber in diesem Jahr bereits 126 Millionen Hrywnja an Entschädigungen für die Beschäftigung von Binnenvertriebenen erhalten“, sagte Berezhnaya.

Die Regierung hat im April 2022 ein Programm eingeführt, das Unternehmen ermutigt, Binnenvertriebene einzustellen. Für jeden eingestellten Binnenvertriebenen zahlt die Regierung dem Arbeitgeber eine Entschädigung in Höhe des Mindestlohns (6.700 Hrywnja) für 2 Monate.

Im Jahr 2022 wurde das Programm von mehr als 10 Tausend Unternehmern genutzt. Sie erhielten vom Staat eine Entschädigung in Höhe von 200 Millionen Hrywnja für die Beschäftigung von fast 18 Tausend Binnenvertriebenen.