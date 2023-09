Uranpreis erreicht aufgrund des Putsches in Niger 16-Monats-Hoch - FT

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Kosten für Urankonzentrat erreichten Ende August aufgrund des Putsches in Niger ein 16-Monats-Hoch von $58,8 pro Pfund (0,45 kg). Dies berichtete die Zeitung Financial Times am 1. September unter Berufung auf das Analyseunternehmen Uranium Exchange Company.

Es wird darauf hingewiesen, dass die weltweite Nachfrage nach Uran das jährliche Angebot zwischen 2018 und 2022 übersteigt und es eine große Verschiebung auf dem globalen Markt gibt.

Niger ist bekanntlich der siebte Uranproduzent der Welt mit einem Anteil von 5 Prozent an der Gesamtproduktion.

Es gibt wachsende Befürchtungen, dass die Ereignisse in dem afrikanischen Land die Brennstoffversorgung stören könnten, da einige Mitarbeiter von Orano (spezialisiert auf die Herstellung von Kernbrennstoff für französische Kernkraftwerke), einem Unternehmen, das in Niger Uran abbaut, aus dem Land evakuiert wurden.

Die Analysten der Investmentbank Liberum betonten, dass dies zu einer Zeit geschehe, in der es eine „kritische Notwendigkeit gebe, die Kohlenstoffemissionen in den globalen Energiesystemen zu reduzieren und einen geopolitischen Wunsch nach Energieunabhängigkeit“.

„Investoren, die zunehmend Kapital in Uranfonds investieren, setzen darauf, dass die Regierungen weiterhin in die Kernenergie investieren und die Lebensdauer alternder Reaktoren verlängern werden“, so die Zeitung.

Zuvor hatte die EU erklärt, sie erwarte nach dem Putsch in Niger keine Probleme bei der Uranversorgung.