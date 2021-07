USA nicht gegen Wirtschaftsfreundschaft zwischen Ukraine und China

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der stellvertretende stellvertretende Außenminister George Kent, der seinen Besuch in Kiew in seiner Eigenschaft als US-Charge d’affaires ad interim angetreten hat, um die unerschütterliche Unterstützung der USA für die Ukraine zu bekräftigen, hat gesagt, dass Amerika nicht gegen eine wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und China ist. Ihm zufolge ist China der größte Exportmarkt der Ukraine. Dennoch ist die Zusammenarbeit mit China riskant – im Hinblick auf Informationsdiebstahl.

„Darüber hinaus übernehmen die Chinesen die Kontrolle über wichtige Unternehmen. Hier kommen wir zum Thema Motor Sich, der ein Weltklasse-Unternehmen ist. Und sie versuchten, die Aktien zu kontrollieren. Sie sind nicht an Menschen interessiert, die in Saporischschja arbeiten. Sie brauchen geistiges Eigentum, um die Produktion in China aufzubauen. Dies ist, wenn die USA versuchen, ihre Unternehmen, ihr geistiges Eigentum vor Hacking zu schützen. Und wir glauben, dass ukrainische Staatsbeamte und ukrainische Unternehmen auch ihre Produktionsinformationen schützen sollten. Aber das ist etwas anderes als „normale wirtschaftliche Aktivität“. Das heißt, es gibt Chancen, aber auch Bedrohungen“, so Kent weiter.