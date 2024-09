Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Boxer wurde in Handschellen und in Begleitung von Sicherheitsbeamten des Flughafens in ein Dienstzimmer gebracht.

Der ukrainische Boxer Alexander Ussik wurde auf dem Flughafen von Krakau festgenommen. Darüber berichtete am Dienstag, den 17. September, der erste stellvertretende Vorsitzende des KomiteesVerkhovna Radapo Jugend und Sport Zhan Belenyuk und postete das entsprechende Video.

Im Moment ist noch nicht bekannt, was der Grund für die Verhaftung des ukrainischen Boxers war. Das veröffentlichte Video zeigt ihn in Begleitung von Sicherheitsbeamten, die mit Handschellen an den Händen in den Raum gehen.

Die Umstände werden derzeit geklärt.

Alexander Ussik sieht sich nicht als zukünftiger Präsident der Ukraine, möchte aber dennoch in Zukunft an der Macht sein.