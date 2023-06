Verbraucher in sechs Regionen aufgrund von Beschuss ohne Strom - Energieministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit Montagmorgen ist die Situation der Stromerzeugung und des Stromverbrauchs in der Ukraine stabil und unter Kontrolle, aber es gibt teilweise Stromausfälle in sechs Regionen aufgrund des russischen Beschusses. Dies teilte das Energieministerium am 5. Juni mit.

Mehr als 20.000 Verbraucher sind in den Regionen Sumy und Donezk aufgrund des neuen Beschusses ohne Stromversorgung geblieben.

In der Region Donezk wurden 35 Siedlungen durch die Feindseligkeiten gestört, während 13.200 Verbraucher ohne Strom blieben. Auch in der Region Sumy waren dem Bericht zufolge 7,7 Tausend Kunden aufgrund des Beschusses von der Stromversorgung abgeschnitten.

Auch in den Regionen Saporischschja, Charkiw, Cherson und Tschernihiw sind einige Verbraucher aufgrund des früheren Beschusses weiterhin ohne Strom.

Außerdem wird berichtet, dass in den vergangenen 24 Stunden 340 MWh Strom nach Moldawien exportiert wurden. Die kommerziellen Importe aus der Slowakei und Moldawien beliefen sich auf 6.187 MWh.

Das Gasvolumen in den Speichern stieg um 28,9 Millionen Kubikmeter pro Tag. Die Reserven belaufen sich auf mehr als 9,6 Milliarden Kubikmeter.