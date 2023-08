Verbrechen des russischen Oligarchen Shelkov aufgedeckt - Sicherheitsdienst der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Strafverfolgungsbehörden haben neue Straftaten des nicht sanktionierten russischen Oligarchen Michail Schelkow aufgedeckt, der an versteckten Lieferungen von ukrainischen Titan-Rohstoffen in die Russische Föderation beteiligt ist. Das berichtete der Sicherheitsdienst der Ukraine am Mittwoch, den 30. August.

Es wurde festgestellt, dass Schelkow die persönlichen Sanktionen umging, die der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat gegen ihn verhängt hatte. Zu diesem Zweck nutzte er eine von einem europäischen Land kontrollierte Firma.

„Auf dem Papier fungierte dieses ausländische Unternehmen als Abnehmer von Titan-Rohstoffen im Bergbau- und Verarbeitungsbetrieb LLC Demurinskiy aus der Region Dnipropetrowsk. In Wirklichkeit wurden die ukrainischen Produkte jedoch mit der Eisenbahn nach Russland geschickt. Dieser Plan funktionierte bereits vor der vollständigen Invasion Russlands und brachte den Organisatoren des Deals durch die Nichtzahlung von Steuern und die Verschleierung der tatsächlichen Einnahmen Millionen von Dollar an Superprofiten ein. So haben die Angeklagten in den Jahren 2020-2021 dem Staatshaushalt einen Schaden von etwa 100 Millionen Hrywnja zugefügt“, heißt es in dem Bericht.

Shelkov wurde unter dem Verdacht der Steuer- und Abgabenhinterziehung sowie der Legalisierung von kriminell erworbenem Eigentum (Artikel 212, Artikel 209 des Strafgesetzbuches der Ukraine) angezeigt.